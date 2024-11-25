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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 6% فقط من حاجة السكان للمساعدات الإنسانية التي تسمح "إسرائيل" بدخولها إلى قطاع غزة

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https://alresalah.ps/p/298686

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قطاع غزة شمال غزة طوفان الأقصى 7 أكتوبر المساعدات الإنسانية الحرب بغزة دخول المساعدات

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