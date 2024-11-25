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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
6% فقط من حاجة السكان للمساعدات الإنسانية التي تسمح "إسرائيل" بدخولها إلى قطاع غزة
25 نوفمبر 2024 . الساعة: 03:17 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298686
كلمات مفتاحية
قطاع غزة
شمال غزة
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
المساعدات الإنسانية
الحرب بغزة
دخول المساعدات
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