بدء سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال

بدأ عند الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء، بتوقيت بيروت، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، بعد شهرين من إعلان الاحتلال الحرب على لبنان.

وفي 8 أكتوبر 2023 أعلن حزب الله، بدء جبهة إسناد رداً على شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأعلن الاحتلال في 23 سبتمبر/أيلول الماضي توسيع عدوانه على لبنان، ليشمل معظم مناطق البلاد بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان عن استشهاد أكثر من 3800 لبنانياً و 15 ألف جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح.