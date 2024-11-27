11 شهيدا إثر استهداف مدرسة (التابعين) وسط مدينة غزة

استشهد 11 من الفلسطينيين بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بغارة جوية مدرسة "التابعين" في شارع النفق بحي الدرج وسط مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الطابق الثالث والرابع من مدرسة التي تؤوي المئات من النازحين؛ ما أدى لارتقاء 11 شهداء بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين.

وأشار إلى أنّ البحث جار عن مفقودين تحت الأنقاض جراء الاستهداف، فيما ذكرت مصادر محلية أنّ الشهداء هم من النازحين من بلدة بيت حانون شمالي القطاع.

وتأتي هذه المجزرة بعد ساعات من استشهاد 15 مواطنًا بينهم تساء وأطفال في استهداف طال مدرسة الحرية بحيّ الزيتون جنوب شرق المدينة.

وأظهرت المشاهد وصول جثامين الشهداء أشلاء إلى المستشفى المعمداني، بالإضافة لتوافد عدد كبير من المصابين في مشاهد صعبة.

يُذكر أنّ هذا هو الاستهداف الثاني لمدرسة التابعين خلال شهور، إذ شهدت مجزرة إسرائيليةً دامية في الأول من أغسطس/ آب الماضي، والمعروف بـ"مجزرة الفجر"، التي أسفرت في حينها عن استشهاد أكثر من 100 مدني وجرح العشرات جلهم من الأطفال.