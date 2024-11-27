1410 عائلات فلسطينية في غزة مسحت من السجل المدني بالكامل

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي مسح 1410 عائلات من السجل المدني عدد أفرادها 5444 شخصاً، منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين أول 2023.

وبينت وزارة "الصحة"، في تقرير نشرت معطياه اليوم الثلاثاء، اطلعت "الرسالة نت" عليه، أن قوات الاحتلال ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية فـي قطاع غزة منذ السابع أكتوبر 2023، وحتى مطلع الشهر الجاري.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد العائلات التي أبيدت بالكامل ولم يبق منها إلا ناجٍ واحد بلغت نحو 3463 عائلة، بحيث يصل عدد أفرادها إلى 7934 فلسطينيا، وذلك خلال الفترة نفسها.

وأورد التقرير أن عدد العائلات التي تعرضت لمجازر إسرائيلية وبقي منها أكثر من ناج بلغ نحو 2287 وعدد أفرادها 9577.