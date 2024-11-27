بعد ساعات من الاتفاق.. قصف (إسرائيلي) يستهدف بلدة الخيام

أطلقت قوات الاحتلال، الأربعاء، رشقات مدفعية ثقيلة باتجاه بلدتي كفركلا والخيام، تزامنًا مع عودة أهلها بعد نزوحهم عنها، ولحظة تفقد منازلهم.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن بلدتي كفركلا والخيام جنوبي لبنان، تعرضتا إلى قصف مدفعي إسرائيلي، في اتجاه أحياء وسط المدينة بالتزامن مع وصول أهالي لتفقد منازلهم.

كما أشارت إلى أن 3 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا، عبرت بوابة فاطمة عند الجدار الفاصل في بلدة كفركلا، متجهة نحو منطقة تل نحاس.

ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" ولبنان.

ووثق الأهالي تواجدًا لقوات ودبابات الاحتلال في مدينة الخيام، بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار وبدء عودة النازحين.

من جهته، زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قواته أطلقت النار على عدة مركبات تقل بعض "المشتبه بهم"، لمنعهم من الوصول إلى منطقة محظورة في الأراضي اللبنانية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه بعد دخول عناصر حزب الله إلى كفركلا، أصدر وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، تعليماته للجيش، بالتصرف بحزم ودون تنازلات في مواجهة هذا النوع من الظواهر.

وقال إنه يجب اعتقال أي شخص تم تحديد هويته من قبل حزب الله يقترب من المناطق الممنوع دخولها.

وبدأ فجر اليوم الأربعاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي، بعد مواجهة عسكرية مفتوحة استمرت لأكثر من شهرين.

وقالت وسائل إعلام عربية ودولية، إنّ اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من فجر اليوم بتوقيت بيروت (الثانية بتوقيت غرينتش).

وبدأ العديد من النازحين اللبنانيين بالعودة إلى منازلهم في الجنوب، الذين نزحوا منها بسبب العدوان الاسرائيلي على لبنان.