لجان المقاومة في فلسطين تشيد بدور لبنان في إسناد غزة

أشادت قيادة لجان المقاومة في فلسطين في تصريح لها اليوم بالدور الجهادي المركزي الكبير الذي قامت به المقاومة الإسلامية في لبنان إسناداً لقطاع غزَّة والمقاومة الفلسطينية في غزة وعموم فلسطين منذ بداية معركة طوفان الاقصى .

ونوهت إلى أن حزب الله قدم تضحيات كبيرة وعظيمة سيذكرها التاريخ بمداد من نور ، كما وقدم الالاف من الشهداء القادة والمجاهدين وفي مقدمتهم الأمين العام الشهيد سماحة السيّد حسن نصر الله وكوكبة كبيرة من القادة الشهداء الاطهار .

وأضافت في بيانها:" نتوجه بالتحية والفخر للشعب اللبناني الشقيق، نثمن وقفته ومساندته وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ، في مواجهة العدو الصهيوني وحرب الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني وقادته المحرمين وداعميه من الادارة الامريكية والغرب الظالم "

ولفتت إلى أن اذعان العدو الصهيوني وقبوله بوقف اطلاق النار ما كان ليتم لولا صمود المقاومة الاسلامية في لبنان وحزب الله وتضحياتهم الجسام وثباتهم امام الهجمة الصهيوأمريكية المسعورة ، والتفاف بيئة المقاومة حولها.

كما وقدرت صمود المقاومة الاسلامية في لبنان والقدرة الفائقة في توجيه الضربات القوية والنوعية التي وجهتها المقاومة للكيان الصهيوني للكيان الصهيوني وقادته المجرمين وفي مقدمتها ملاحقة المجرم نتنياهو في منزله وقصف تل ابيب وقاعدة الكرياه التابعة لوزارة الحرب الصهيونية والعشرات من القواعد العسكرية والاستخباراتية حطمت اوهام نتنياهو بتغيير الشرق الاوسط وتطويعه واخضاع قوى المقاومة واثبتت ان المقاومة هي السبيل الوحيد لتحطيم وافشال كل مخططات وموامرات الكيان الصهيوني التوسعية .