الحوثي : جبهة اليمن مستمرة لإسناد غزة ولسنا مكتفيين بما نفعله حالياً

أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي، أن جبهة اليمن مستمرة لإسناد غزة، وأنهم غير راضين ولا مكتفين بما يفعلونه حالياً مع أنه المستطاع.

وقال الحوثي في كلمة له "ليس هناك سقف لعملياتنا، ولا توجد أي اعتبارات أخرى تؤثر على مستوى ما نفعل، ولكن هي فقط الإمكانات وبُعد المسافة، ونؤكد أننا سنفعل أقصى ما نستطيع لنصرة الشعب الفلسطيني".

ولفت إلى أن الظروف الراهنة مهمة وحساسة في ظل المعاناة الكبيرة التي يواجهها أهل غزة ويجب نصرتهم، مضيفا" التنصل من المسؤولية يعدّ مشاركة في حرب الإبادة التي يشنها العدو على غزة منذ 60 أسبوعاً".

وأكد على الاستمرار في دعم غزة وهناك سيطرة تامة لمنع الملاحة "الإسرائيلية" في البحر الأحمر.

وقال إن الصمود الفلسطيني في غزة على الرغم من العدوان وحرب التجويع والإبادة هو درس عظيم لكل المسلمين.

كما وأشار إلى أن المقاومون في غزة ينفذون عمليات في أصعب الظروف وفي ظل الخذلان غير المسبوق لأهل القطاع.

واعتبر انتصار لبنان على عدوان الاحتلال بشراكة أميركية هو انتصار تاريخي مهم جداً، وجاء بجهود الرجال المقاومين الثابتين والحاضنة الشعبية.

وأكد أن الاحتلال عجز عن تحقيق أهداف عدوانه "المرتفعة السقف" ومن بينها القضاء على حزب الله وفرض تغيير سياسي.

وتابع " حزب الله أثبت أنّه لا يزال قوياً جداً وأنّ مستوى قدراته لا يزال كبيراً، وهذا واضح من خلال خسائر العدو".

ولفت الى أن الاحتلال واجه شللاً اقتصادياً في الشمال جراء عمليات حزب الله، وأدرك الكلفة الكبيرة لعدوانه ووصل إلى حالة اليأس.

وعبر الحوثي عن أسفه لعدم صدور أي مواقف عربية أو إجراءات عملية من أجل نصرة غزة كبعض الدول الإسلامية.