الأونروا تحذر من مجاعة تهدد حياة 15 ألف امرأة حامل بغزة

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الخميس، من أن 15 ألف امرأة حامل في قطاع غزة أصبحن على شفا المجاعة بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة.

وأشارت الأونروا، في منشور على حسابها في منصة "إكس" إلى الكارثة الإنسانية الناجمة عن سياسة التجويع والتعطيش التي تنتهجها إسرائيل في غزة.

وذكرت أن هناك نحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، وأنه من المتوقع أن تشهد المنطقة 4 آلاف حالة ولادة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقالت الوكالة الأممية إن نحو 15 ألف من هذه النساء الحوامل قد يكن على شفا المجاعة.

كما أكدت أن الأمطار الغزيرة والمساعدات المحدودة فاقمت من أوضاع المهجرين في القطاع.

ولفتت الأونروا، إلى أن عام 2024 كان أكثر الأعوام فتكاً بالنسبة إلى العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، حيث لقي 281 منهم حتفهم على مستوى العالم، معظمها من موظفي الأونروا في غزة.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة لليوم الـ 419 تواليًا، وسط ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

ومنذ الـ 7 من أكتوبر / تشرين الأول 2023 الماضي، ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة إلى 44 ألفًا و235 شهيدًا، و104 آلاف و638 مصابًا بجراح متفاوتة.