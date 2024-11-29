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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
8 مليارات دولار الخسائر الإنتاجية للقطاع الخاص جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
29 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:45 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298768
كلمات مفتاحية
حرب غزة
العدوان على غزة
طوفان الأقصى
مليار دولار
الاقتصاد الإسرائيلي
7 أكتوبر
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