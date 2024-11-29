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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 10000 (إسرائيلي) هاجر إلى كندا هذا العام، حصل حوالي 8 آلاف منهم على تصريح عمل

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https://alresalah.ps/p/298770

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الحرب على غزة كندا هروب طوفان الأقصى 7 أكتوبر الهجرة في إسرائيل

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