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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 10000 خيمة جرفتها مياه البحر في قطاع غزة خلال اليومين الأخيرين

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قطاع غزة خيمة طوفان الأقصى 7 أكتوبر خيام النازحين ماء البحر معاناة المواطنين

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