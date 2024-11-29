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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: الباحث "الإسرائيلي" ميخائيل ميلشتاين: المقاومة في غزة من غير المتوقع أن تنهار أو تخضع

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الاحتلال الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية الحرب على غزة طوفان الأقصى 7 أكتوبر

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