استطلاع: 57% من (الإسرائيليين) يشككون في صمود وقف إطلاق النار بلبنان

قال استطلاع إسرائيلي أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن 57% من الإسرائيليين يعتقدون أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لن يصمد، بينما يرى 25% فقط أنه قد يثبت.

وكشف الاستطلاع أن 65% من ناخبي أحزاب الائتلاف الحاكم يدعمون استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، في حين تؤيد أغلبية ساحقة من ناخبي المعارضة (85%) السعي نحو وقف إطلاق نار يشمل صفقة لتبادل الأسرى.

وفي حال أجريت انتخابات للكنيست اليوم، فإن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو سيحصل على 24 مقعدًا، فيما سيحقق "المعسكر الوطني" 19 مقعدًا، و"ييش عتيد" 15 مقعدًا.

ومع هذه النتائج، لن تتجاوز قوة أحزاب الائتلاف الحالية حاجز 51 مقعدًا، مقارنة بـ59 مقعدًا للمعارضة الصهيونية، و10 مقاعد للأحزاب العربية.

أما في حال عودة رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت برئاسة حزب جديد، فسيحصل على 25 مقعدًا متصدرًا المشهد، ما سيؤدي إلى تراجع الليكود إلى 21 مقعدًا فقط، بينما سيتراجع الائتلاف الحاكم إلى 44 مقعدًا.

ويشير هذا السيناريو إلى أن قوة المعارضة الصهيونية قد تصل إلى 66 مقعدًا، مع احتمال عدم تجاوز حزب "الصهيونية الدينية" نسبة الحسم، مما يهدد بشكل مباشر مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي.