الدفاع المدني: الاحتلال يُعيق عملنا ويستهدفنا بشكل مباشر

قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعيق عمل الطواقم الإنسانية في شمال القطاع وتمنعها من تقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين، مشيرًا إلى استهداف مباشر ومستمر لفرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع في تصريحاتٍ صحفية، أن نقص الإمدادات وغياب الوقود تسبب في تعطيل 99% من إمكانيات الدفاع المدني، مما يعيق جهود الإغاثة بشكل شبه كامل.

وأضاف أن الاحتلال يطلق النار على سيارات الإسعاف أثناء تحركها شمال غزة، مما يضاعف من معاناة المدنيين ويعرض الفرق الإنسانية للخطر.

وطالب الدفاع المدني المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الوقود والإمدادات الأساسية، لضمان استمرارية العمليات الإنسانية في ظل الوضع الكارثي الذي يعاني منه القطاع.

وكان قد حذر الدفاع المدني من استمرار رفض إدخال وتزويد الدفاع المدني بكميات السولار اللازمة لتشغيل مركبات الإنقاذ والإطفاء، موضحًا أنّ ذلك يعد بمثابة "الحكم بالموت والإعدام على المواطنين، الذين يقصف الاحتلال مساكنهم وتتعرض للحرائق".

ومنذ 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، يعرقل الاحتلال دخول أي شاحنات تحمل طعاما أو ماء أو أدوية إلى شمال قطاع غزة، وفقا للأمم المتحدة، وموقع الوكالة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على معابر المساعدات الإنسانية.