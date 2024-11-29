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كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية

القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية الضفة
القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية الضفة

الرسالة نت

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار قرب مغتصبة "أرئيل" المقامة على أراضي محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي باغت فيها أحد مجاهديها الأبطال عددًا من الجنود والمغتصبين الصهاينة داخل حافلة فأصاب 9 جراح 3 منهم حرجة، وذلك ظهر اليوم الجمعة .

كما نعت القسام في بيانها منفذ العملية الشهيد المجاهد سامر محمد أحمد حسين 46 عاما وهو من قرية عينبوس جنوب نابلس .

وشددت القسام في بيانها:" على أن كل القرارات التي كُتبت بحبر الحكومة الصهيونية المتطرفة، والتي تستهدف بها الضفة الغربية، ستدفّع ثمنها دمًا مسفوكًا من أجساد الجنود والمغتصبين في كل محافظات الضفة بإذن الله".

 

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