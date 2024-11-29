الدكتور منير البرش : (إسرائيل) تجرب علينا أسلحة مرعبة للمرة الأولى

قال الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال يستخدم أنواع من الأسلحة في شمال قطاع غزة للمرة الأولىى، مضيفا في مقابلة مع الجزيرة :" إسرائيل تجرب علينا أسلحة , لا نعرفها , تلقي قنابل بأصوات مرعبة وعندما يقترب منها الشخص مسافة 200-300 متر يتبخر الشخص "

ولفت البرش إلى أن المجازر التي تحصل في شمال قطاع غزة , لا تعرف عنها طواقم الوزارة أي شيء , بسبب انقطاع الاتصال وتوقف الخدمات الصحية هناك ، في الوقت الذي يقوم فيه جيش الاحتلال بقصف مربعات سكنية , ما يؤدي الى ارتقاء جميع سكانها ولا نعرف عنها إلا بعد يوم أو يومين

وأضاف الدكتور منير البرش : أن هذه الاسلحة عندما تلقى على بنايات سكنية تجعلها قطع صغيرة وفتاتا , نحن نحتاج الى لجنة تحقيق دولية حتى تكشف لنا ماذا تفعل "اسرائيل " بنا.