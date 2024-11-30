طبيبة أمريكية لمجلس الأمن: سيكتب التاريخ أن الفلسطينيين عاشوا إبادة جماعية

قالت الطبيبة الأمريكية العائدة من غزة، تانيا الحاج حسن، سيسجل التاريخ أن الفلسطينيين عاشوا إبادة جماعية، قوبلت بمحاولات تبريرها بدلا من فرض العقوبات عليها.

وأكدت الطبيبة "الحاج حسن"، في شهادتها أمام مجلس الأمن الدولي حول جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، اليوم السبت، أن ما يجري في غزة تمهيد لنهاية الإنسانية في العالم، وفضح للعجز على مستوى الأفراد والدول.

وأضافت أن النظام الدولي لا يعترف بأهمية حياة الفلسطينيين، فلقد قضينا الـ14 شهرا الماضية نشهد على الإبادة الجماعية التي قوبلت بصمت ولامبالاة، ومحاولات تبرير.

والطبيبة تانيا الحاج حسن، طبيبة أمريكية من منظمة "أطباء بلا حدود"، خدمت في قطاع غزة وعملت في مستشفيات غزة خلال الأربعة أشهر الماضية.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.