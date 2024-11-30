حماس: سياسة الاقتحام (الإسرائيليلة) لن توقف المقاومة

شدد القيادي بحركة "حماس"، عبد الرحمن شديد، أن سياسة الاحتلال باقتحام المدن والقرى بالضفة، واعتقال المواطنين والتنكيل بهم، لن تنثي الفلسطينيين عن المقاومة والدفاع عن حقوقهم وأرضهم، محذرا من "أن المزيد من الضغوط الإسرائيلية ستولد الانفجار".

وأكد "شديد" خلال تصريحات إعلامية، تابعتها "الرسالة نت"، أن الضفة تمتلك مخزوناً ثورياً كبيراً، وقادرة على توجيه الضربات لجنود الاحتلال والمستوطنين الذين يعيثون فساداً وخراباً بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وشدد القيادي بحماس على أن هالي الضفة سيواصلون مواجهة المحتل وتنفيذ عمليات نوعية، وإسناد لقطاع غزة الذي يواجه أبشع إبادة جماعية بالتاريخ الحديث، والتي تتواصل للشهر الـ 14 تواليا.



وتعقيبا على عملية سلفيت مساء أمس الجمعة، أكد "شديد" أن عملية الشهيد القسامي، سامر حسين، دليل على قدرة أبناء الضفة الذين يمتلكون الإرادة والعزيمة على تنفيذ عمليات نوعية، والثأر لغزة، والأسرى بسجون الاحتلال.

وحث "شديد" كل شباب الضفة الثائر على حمل السلاح والضغط على الزناد في مواجهة المحتل، وعدم السماح للمستوطنين بالاستفراد بأهالي القرى والمزارعين، في ظل الانتهاكات المتصاعدة بدعم من حكومة الاحتلال المتطرفة.