إسبانيا.. مظاهرات في 50 مدينة تطالب بوقف إطلاق النار بغزة

شهدت قرابة 50 مدينة إسبانية مظاهرات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية على يد "إسرائيل" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وشارك في المظاهرات التي نظمت، السبت، تحت شعار "هدنة من أجل السلام، لا للإرهاب ولا للإبادة الجماعية"، فنانون إسبان بارزون مثل المغني ميغيل ريوس، وآني بي. سويت، ونينا ديكانتو، وآينوا بويتراجو.

كما شهدت مشاركة المخرجين السينمائيين فيرناندو كولومو ورودريغو سوروجوين، والممثلات مرسيدس سامبياترو، وكلوديا جرافي، وفيكي بينيا، وأولغا أندرينو، وخوان إيتشانوف.

واحتضنت العاصمة مدريد واحدة من هذه الفعاليات، حيث احتشد متظاهرون في ساحة "سول"، وأدى بعض المغنين الإسبان أغانٍ تدعو للسلام.

كما نشر الفنانون مقطعا مصورا يدعون فيه إلى وقف إطلاق النار بغزة، وظهروا فيه يمزقون ورقة تحمل عبارة "إبادة جماعية في غزة".

على صعيد متصل، أطلق نحو 15 ألف فنان من 35 دولة، بمبادرة إسبانية، بيانا مشتركا دعوا فيه إلى "تحرك عالمي مناهض للحرب"، مؤكدين دعمهم لحق فلسطين في إقامة دولة مستقلة.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.