استشهاد الصحفي ميسرة صلاح برصاص الاحتلال شمال غزة

استشهد الزميل الصحفي ميسرة صلاح، اليوم الأحد، متأثراً بجروحه بعد إصابته برصاص الاحتلال في شمال قطاع غزة.

وأمس السبت، استشهد الصحفي ممدوح قنيطة، عقب استهدافه من قبل طائرة "كواد كابتر" الإسرائيلية الحربية في ساحة المستشفى المعمداني جنوبي مدينة غزة.

ونعى منتدى الإعلاميين الفلسطينييين الصحفي ميسرة صلاح، الذي يعمل بشبكة قدس الإخبارية.

وقال المنتدى في بيان اطلعت عليه "الرسالة نت" إن "صلاح "ارتقى على درب الحرية المعبد بالدماء والتضحيات، وفي سبيل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ونقل معاناته للعالم أجمع،".

واستنكر المنتدى الصمت والعجز الدولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، وفق البيان.

وباستشهاد "صلاح" يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 192 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.