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انفوجرافيك: 50 (إسرائيليا) قتلوا وأصيب 410 آخرون في الضفة المحتلة منذ السابع من أكتوبر 2023

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الضفة المحتلة اصابات الحرب على غزة جنود الاحتلال طوفان الأقصى 7أكتوبر

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