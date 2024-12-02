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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 71% من (الإسرائيليين) يؤيدون صفقة للإفراج عن الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزة

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https://alresalah.ps/p/298858

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غزة صفقة تبادل الحرب على غزة طوفان الأقصى 7 أكتوبر الإفراج عن الأسرى

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