الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
1000% ارتفعت أسعار المواد الأساسية ما تسبب في تفاقم أزمة الجوع في كل أنحاء قطاع غزة
02 ديسمبر 2024 . الساعة: 07:56 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298859
كلمات مفتاحية
غزة
قطاع غزة
المعابر
ارتفاع الأسعار
طوفان الأقصى
الحرب بغزة
أسعار الخضروات والفواكه
متعلقات
أسعار السلع الغذائية في قطاع غزة ارتفعت خلال الحرب بنسبة 1000%
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
أخبار رئيسية
في جنوب غزة.. الموت أقرب من رغيف الخبز
لماذا تتمسك المقاومة بمحددات أساسية لوقف إطلاق النار في غزة؟
دلالات مهمة لتصعيد المقاومة عملياتها ضد محاور الاحتلال في شمال القطاع
لعبة الكترونية تحاكي(الطوفان) تثير غضب الاحتلال
القسام تنفذ كمينًا مركبًا ضد جنود وآليات الاحتلال في رفح
الصحة : 47 شهيدا في 6 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الــ24 ساعة الماضية
المفوض العام للأنروا يعلن تعليق إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الصحة العالمية: شمال غزة يُواجه كارثة إنسانية
انفوجرافيك:
15000 امرأة حامل في قطاع غزة أصبحن على شفا المجاعة
انفوجرافيك:
71% من (الإسرائيليين) يؤيدون صفقة للإفراج عن الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزة
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل
البث المباشر