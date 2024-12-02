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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 15000 امرأة حامل في قطاع غزة أصبحن على شفا المجاعة

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قطاع غزة جنود الاحتلال طوفان الأقصى 7 أكتوبر حرب الإبادة الجماعية المجاعة بغزة نساء حوامل

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