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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
15000 امرأة حامل في قطاع غزة أصبحن على شفا المجاعة
02 ديسمبر 2024 . الساعة: 07:58 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298860
كلمات مفتاحية
قطاع غزة
جنود الاحتلال
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
حرب الإبادة الجماعية
المجاعة بغزة
نساء حوامل
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