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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الصحة العالمية: شمال غزة يُواجه كارثة إنسانية
02 ديسمبر 2024 . الساعة: 07:59 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298861
كلمات مفتاحية
الحرب على غزة
شمال غزة
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
حرب التجويع
المجاعة بغزة
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