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انفوجرافيك: الصحة العالمية: شمال غزة يُواجه كارثة إنسانية

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الحرب على غزة شمال غزة طوفان الأقصى 7 أكتوبر حرب التجويع المجاعة بغزة

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