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لواء (إسرائيلي) متقاعد: الجنود أرهقوا والكثير منهم لم يعد يرغب بالقتال

الرسالة نت - وكالات

قال اللواء الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، إن الإرهاق يبدو واضحًا في صفوف الجنود والكثير منهم لم يعد لديه رغبة في القتال.

وأضاف "بريك" في تصريحات صحفية، أن الجنود فقدوا الثقة برئيس الوزراء وبالقيادة السياسية وبرئيس الأركان، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، "يقودان حربا بلا رؤية إستراتيجية وعليهما الاستقالة".

وتابع: "هاليفي لا يتمسك بمواقفه حتى يرضي مسؤوليه ويحافظ على منصبه".

وأضاف اللواء المتقاعد، أنه "لم يكن للشعب اليهودي عبر الأجيال قائد تخلى عن 101 رهينة مرتين"، موضحًا أن نتنياهو "تخلى عن الرهائن مرتين الأولى عندما سمح باختطافهم والثانية بقراره الخاطئ بعدم تحريرهم".

وأردف: "نتنياهو تخلى عن الرهائن بدافع مصلحة ضيقة للحفاظ على حكومته ومنصبه".

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