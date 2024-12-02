القسام تنعى 4 من مجاهديها استشهدوا باشتباك قرب جنين

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، كوكبة من مجاهديها الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية صير قرب جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت كتائب القسام في بيانٍ لها، "نزفّ الشهداء الأبطال: وائل حسن لحلوح (أبو الحسن) من قباطية، منتصر غالب نعيم، عبد السلام نبيه أبو الرب، وعبد الله محمود ارشيد من قرى مسلية وصير في جنين، الذين ارتقوا يوم الأحد 1 ديسمبر 2024".

وأكدت "القسام"، أن مجاهديها سيواصلون تصعيد عملياتهم النوعية نصرةً لصمود الشعب الفلسطيني في غزة ودفاعًا عن الضفة الغربية، مشددةً أن المقاومة ستستمر حتى دحر الاحتلال عن الأرض الفلسطينية والمقدسات.

وكالة سند