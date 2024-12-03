مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ424

قالت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيد و 108 اصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية)، بينما أصدر جيش الاحتلال من جديد أوامر إخلاء للمواطنين من أحياء بلدة القرارة شمال خانيونس جنوب قطاع غزة.

وتحدث شهود عيان عن وصول شهيدان إلى الاستقبال والطوارئ في عيادة الشيخ رضوان بعد استهدافهم على الطريق الساحلي في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وشهيدان آخران نتيجة قصف إسرائيلي تجمعا لمواطنين في حي الصبرة بمدينة غزة، فيما ارتقى شهيد آخر بقصف مدفعي طاول شرق بلدة المْصَدَر وسط قطاع غزة.

وسمع المواطنون قصفا مدفعيا وإطلاق نار في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، كما استهدفت الطائرات الحربية الصهيونية محيط مدارس بيت لاهيا التي تأوي نازحين شمالي القطاع. .

وأبلغت مصادر إعلامية عن وصول إصابتان الى مستشفى الأوروبي جراء استهداف ارض زراعية في منطقة ميراج بحي النصر شمال مدينة رفح الليلة الماضية، ووصول 5 اصابات الى مستشفى شهداء الأقصى بعد إستهداف من قبل الطائرات المروحية بصاروخ لشقة سكنية تعود لعائلة أبو قاسمية قرب مخبز البنا في مدينة دير البلح وسط القطاع في وقت سابق من الليلة السابقة.

كما لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 44,466 شهيد و 105,358 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

ولا زالت قوات الاحتلال تكثف عدوانها وحصارها على شمالي القطاع لليوم الــ60 ، حيث ارتقى منذ ذلك اليوم أكثر من 3,700 شهيد ومفقود، دُفنَ منهم 2,400 شهيد، إضافة إلى سقوط 10,000 جريح، و1,750 معتقلاً حسب احصائيات المكتب الإعلامي الحكومي.