الدفاع المدني: الوضع برفح كارثي ومحاولات الإنقاذ تعرضنا للموت

وصف جهاز الدفاع المدني في رفح جنوب قطاع غزة، الوضع في المدينة بأنه "كارثي بامتياز"، مشيرًا إلى أن محاولات الطواقم الإنسانية في الدفاع المدني والصحة لإنقاذ الحياة والمصابين تتسبب في تعرضهم للخطر والموت.

ودعا الدفاع المدني في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت"، مساء اليوم الثلاثاء، المواطنين بعدم دخول مناطق شرق رفح تحت أي مبرر؛ "لأنه لا يجوز أن يتحرك الطواقم في ظل تهديد حياتهم وتعرضهم للبلطجة والتهديد من قبل البلطجية في شرق رفح وإطلاق النيران على الطواقم التى دخلت لإنقاذ المصابين".

وطالب الدفاع المدني، بتركيز التغطية الإعلامية العاجلة على الأمر لحماية الطواقم من الاحتلال والبلطجية الذين يعيثون في الأرض فسادًا.

وتحدثت تقارير لمنظمات إنسانية دولية في وقت سابق، إن العصابات المنظمة التي تنهب المساعدات تعمل بحرية في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.

وخلصت مذكرة صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن عصابات سرقة المساعدات في غزة "تستفيد من تساهل الجيش الإسرائيلي إن لم تكن حمايته".