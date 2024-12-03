منظمات دولية تطلق حملة لدعم القطاع الزراعي في غزة

أعلنت الجمعية "العربية لحماية الطبيعة" ، بالتعاون مع "التحالف العالمي للسيادة على الغذاء" (شبكة دولية من منظمات غير حكومية تعنى بالسيادة على الغذاء)، عن إطلاق حملة توقيعات دولية متواصلة تهدف إلى حشد الدعم لمطالبة الهيئات الدولية باتخاذ إجراءات فورية لضمان دخول المدخلات الزراعية الأساسية إلى قطاع غزة.

وأوضح بيان مشترك صدر عن المؤسستين، اليوم الثلاثاء، أن حملة التوقيعات ستركز على نحو خاص "على البذور التي يحظر الاحتلال الإسرائيلي إدخالها، باعتبارها مصادر أساسية للحياة والبقاء، وكجزء من تكتيك تجويع مدروس لتفكيك أنظمة الغذاء في غزة، وتدمير الإنتاجية الزراعية وتقويض صمود الفلسطينيين" بحسب البيان.

ودعا البيان كل من الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة - فاو، وبرنامج الأغذية العالمي، ولجنة الأمن الغذائي العالمي إلى "تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي، واتخاذ خطوات عاجلة للتصدي للتدمير المنهجي للقطاع الزراعي في غزة، ووقف استخدام التجويع كسلاح حرب".

وأكد البيان الذي حصد حتى الآن 124 توقيعا لمنظمات إقليمية وعالمية معنية بالشأن البيئي والغذائي، على ضرورة "انضمام المؤسسات والمنظمات من مختلف أنحاء العالم للتوقيع على هذه العريضة، بهدف ممارسة ضغط عالمي على الأمم المتحدة ووكالاتها لضمان الالتزام بمبادئها، والوقوف بحزم ضد الممارسات التي تهدد الأمن الغذائي، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني".

وأشار البيان إلى أن الإبادة الجماعية الجارية في غزة الآن "تتميز باستخدام الغذاء عن عمد كسلاح وإبادة بيئية، حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج أكثر من 80 بالمئة من القطاع الزراعي في غزة من خلال القصف المكثف والعشوائي، واستخدام الفسفور الأبيض والمواد الكيميائية السامة الأخرى التي أدت إلى تسمم مصادر المياه والهواء والتربة".

وقال "إنه لعار كبير على الإنسانية أن تفتقر البلدان جميعها داخل الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ولجنة الأمن الغذائي العالمي، إلى القدرة - أو الإرادة - لممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول البذور إلى غزة".

وشدد البيان على أنه "لن نبقى صامتين في مواجهة تقاعسكم. ونحن نطالب المنظمات الدولية... باستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية المتاحة للضغط على إسرائيل لوقف الحصار المفروض على المدخلات الزراعية الأساسية، من ضمنها البذور، المصدر الحيوي للحياة على كوكب الأرض".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 424 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.