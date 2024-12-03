فرنسا والسعودية سترأسان مؤتمرا حول إقامة دولة فلسطينية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة دولة الى السعودية، أن باريس والرياض سترأسان بشكل مشترك في حزيران/يونيو 2025، مؤتمرا بشأن إقامة دولة فلسطينية.

وقال ماكرون للصحافيين في اليوم الثاني من زيارته الى المملكة "قررنا أن نترأس بشكل مشترك في حزيران/يونيو المقبل... مؤتمرا بشأن الدولتين"، مشيرا الى أن البلدين سيعملان خلال الأشهر المقبلة على "مضاعفة وتوحيد مبادراتنا الدبلوماسية لاستقطاب كل العالم الى هذا المسار".

لدى سؤاله عن إمكان اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية، شدّد ماكرون على أنه "لديه النية لذلك" لكن "في الوقت المناسب (أي) حين يطلق هذا الأمر حركات اعتراف متبادلة".

وأوضح "نأمل بجلب شركاء وحلفاء آخرين، أوروبيين وغير أوروبيين، يكونون جاهزين للمضي في هذا الاتجاه إنما ينتظرون فرنسا".