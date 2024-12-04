منع جنود الاحتلال نشر صورهم خشية الملاحقة من مؤسسات مؤيدة للفلسطينيين

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي أمر جنوده بعدم نشر صورهم أو مواقعهم على وسائل التواصل الاجتماعي خشية من شكاوى قد تقدمها منظمات مؤيدة للفلسطينيين.

ووفق الصحيفة فإن منظمات مؤيدة للفلسطينيين قامت بإعداد قوائم سوداء بأسماء جنود وضباط شاركوا في الحرب.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل جندت عشرات المحامين في دول مختلفة استعدادًا لتقديم الدعم القانوني إذا استدعى الأمر، في ظل الضغوط الدولية على الجيش الإسرائيلي.

كما تشير تقديرات الجيش إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت سيعطي زخما للإجراءات الجنائية في جميع أنحاء العالم ضد الضباط والجنود الذين قاتلوا في قطاع غزة.

وأفادت يديعوت أحرنوت أنه طلب من بعض الضباط والجنود في الأسابيع الأخيرة مغادرة البلدان التي زاروها فورًا خوفًا من الإجراءات القضائية ضدهم.

وحدد الجيش نحو 30 حالة تم فيها تقديم شكاوى واتخاذ إجراءات جنائية ضد ضباطه وجنوده الذين كانوا يعتزمون السفر وتم تحذيرهم لتجنب ذلك خوفًا من الاعتقال.

وطلب الجيش من الجنود والضباط الامتناع عن نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون في غزة حتى لا تُستخدم كدليل ضدهم في أي تحقيق جنائي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

واعدت عشرات المنظمات المناصرة للفلسطينيين حول العالم "قوائم سوداء" بأسماء الجنود والضباط الذين كانوا يقاتلون في غزة ونشروا جزءًا من المهام التي نفذوها عبر صفحاتهم الشخصية.

وهناك مخاوف من اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات ضد كبار الضباط كقادة الفرق أو قائد المنطقة الجنوبية أو قائد القوة الجوية وقائد الأركان.

كما واستعانت "إسرائيل" بخدمات قانونية من محامين في عشرات الدول لرصد التغييرات في التشريعات والأحكام ومراقبة النشاط الذي يتشكل في بلدانهم ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بسبب الحرب على غزة.