أونروا: العائلات في قطاع غزة تواجه (ظروفا مزرية) بسبب النزوح المتكرر

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن العائلات في قطاع غزة تواجه "ظروفا مزرية" بسبب النزوح المتكرر، مجددة تأكيدها على "الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار الفوري".

وأضافت وكالة "أونروا"، في منشور على منصة "إكس"، أن الأسر في دير البلح في دير البلح وسط القطاع، وفي مختلف أنحاء قطاع غزة، لا تزال تواجه ظروفا مزرية.

وأوضحت أن تلك العائلات تنزح مرارا وتكرارا بسبب القصف المتواصل، وتبحث عن مأوى في مدارس الوكالة المكتظة، والخيام المؤقتة، وتكافح للوصول إلى الضروريات الأساسية.

وجددت "أونروا" تأكيدها على "الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، وضمان الوصول المساعدات الإنسانية التي تلبي الاحتياجات المتزايدة دون عوائق".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن المفوض العام لـ"الأونروا"، فيليب لازاريني، تعليق استلام وإيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم لأن "الطريق المؤدي من هذا المعبر لم يكن آمنا منذ أشهر".

من جانبه، قال "لازاريني" إن "مسؤولية حماية العاملين في مجال المساعدات والإمدادات تقع على عاتق دولة إسرائيل بصفتها القوة المحتلة، ويجب عليها ضمان تدفق المساعدات إلى غزة بأمان ووقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني".

من جهته، أكد المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة -في تصريحات نشرها مكتب إعلام المنظمة- أن المجاعة بدأت بالفعل في مناطق شمالي القطاع وجنوبيه، والسكان يعتمدون بشكل رئيسي على الطحين الذي أصبح غير متوفر، والمواد الغذائية الأخرى -حتى المتوفرة منها- أصبحت باهظة الثمن بالنسبة للسكان الذين لا يملكون أية سيولة نقدية.

وشدد على أن ما يحدث في القطاع "غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن الاستمرار فيه"، وأن قرار تعليق استلام المساعدات جاء نتيجة خطورة الوضع وعدم وجود حماية للشاحنات بعد دخولها حيث تتم سرقتها بالكامل، "مما يجعل الجهود المبذولة بلا جدوى".

وأكد المسؤول الأممي أن "إسرائيل تمتلك القدرة الكاملة على حماية القوافل خصوصا وأن المناطق التي تحدث فيها السرقات قريبة جدا من معبر كرم أبو سالم"، وحذّر من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انهيار كامل للمنظومة الإنسانية في غزة خلال أيام قليلة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 بقطاع غزة، إلى 44 ألفًا و502 شهداء، بالإضافة لـ 105 آلاف و454 مصابًا، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.