مؤسسات حقوقية: الاحتلال يستحدث معسكرات جديدة لاحتجاز معتقلي غزة

كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية، النقاب عن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي استحداث معسكرات جديدة لاحتجاز المزيد من معتقلي غزة الذين يقدروا بالآلاف؛ آخرها معسكر "نفتالي".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي مشترك تلقته "الرسالة نت" اليوم الأربعاء، بأن الاحتلال يحتجز 80- 90 معتقلا من قطاع غزة في معسكر "نفتالي"؛ وذلك استنادا لرواية المعتقلين الذين تمت زيارتهم مؤخرا.

وأوضحت بيان "شؤون الأسرى" و"نادي الأسير"، أنّ هذا المعسكر من بين عدد من المعسكرات التي استحدثها الاحتلال أو أعاد استخدامها بعد الحرب، في ضوء استمرار حملات الاعتقال الكثيفة والتي طالت الآلاف من غزة.

ولفت البيان الحقوقي النظر إلى، أنّه واستنادا لكافة الزيارات التي تمت خلال الفترة الماضية لعدد من المعسكرات التي يُحتجز فيها معتقلو غزة، فإن ظروف الاحتجاز متشابهة.

وأردف: "جميع من تمت زيارتهم، كانوا يتوقفون مطولاً عند فترة التّحقيق، حيث تعرض جميعهم لعمليات تعذيب ممنهجة، ونقلوا إفادات صادمة ومروعة".

وبيّنت المؤسسات الحقوقية: "استخدم جنود الاحتلال وسائل وأساليب التعذيب كافة، وحوّل كل شيء في بنية السّجن، إلى أداة للتّعذيب والتّنكيل بالأسرى".

ونبه المحامي الذي أجرى الزيارة لثلاثة معتقلين في معسكر "نفتالي"، إلى أنّ الزيارة تمت بمرافقة أحد جنود الاحتلال من لحظة الدخول للمعسكر حتى انتهاء الزيارة.

واستطرد: "خُصص كونتينر كحيز لإتمام الزيارة، مقسم إلى نصفين يحتوي على شباك بلاستيك مغلق وبدون هاتف، ودون إنارة، وفي حال تم إغلاق الباب، لا يمكن للمحامي رؤية الأسير".