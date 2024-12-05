الدفاع المدني يحذر من توقف خدماته في (المنطقة الإنسانية) جنوب القطاع

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة من توقف تام للخدمة والتدخلات الإنسانية التي تقدمها للمواطنين النازحين في المنطقة التى يدعي الإحتلال الإسرائيلي أنها "إنسانية" في جنوب قطاع غزة.

قال مدير الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني ،محمد المغير، أن المنظمات الدولية ترفض منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشرس في قطاع غزة تزويدنا بالوقود بزعم منع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن الدفاع المدني يعاني من أزمة خانقة بسبب رفض المنظمات الدولية تزويدنا بالوقود في "المنطقة الإنسانية" المحددة جنوب غربي قطاع غزة، مستهجنا التسويق الواضح من قبل هذه المنظمات الدولية لادعاءاتها بمنع تزويدنا بالوقود تحت مبررات غير معلومة.

وأكد المغير أن طواقم الدفاع المدني ما زالت تقدم خدماتها الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة بالحد الأدنى من الموارد والإمكانات المتوفرة.

وطالب بتزويد الدفاع المدني بالوقود اللازم لتشغيل المركبات والقيام بالواجب الإنساني، مشيرا إلى 13 مركبة إطفاء وإنقاذ توقفت هذا الأسبوع عن العمل في جنوب القطاع من أصل 22 مركبة للسبب ذاته.

وحذر المغير المنظمات الأممية ومكتب تنسيق الشوؤن الإنسانية في الأمم المتحدة من أن استمرار منع تزويد الدفاع المدني بالوقود يهدد حياة آلاف النازحين المشردين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، لليوم الـ 426 على التوالي، في ظل استمرار المجازر وارتكاب جرائم الحرب ضد المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدًا و201 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، لليوم الـ 426 على التوالي، في ظل استمرار المجازر وارتكاب جرائم الحرب ضد المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدًا و201 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.