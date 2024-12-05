استطلاع: 52% يعارضون بناء مستوطنات في غزة

أظهر استطلاع حديث للرأي العام في "إسرائيل" أن 52% من اليهود الإسرائيليين يعارضون بناء مستوطنات في قطاع غزة، في حين يوافق 42% على هذا الإجراء.

الاستطلاع الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، كشف أيضًا أن 49% من المشاركين في الاستطلاع يدعمون إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة، بينما يعارض 42% هذا المقترح.

وأوضح المعهد أن غالبية من يؤيدون الاستيطان في غزة يرون أن هذا يساهم في تصحيح "خطأ الانسحاب الأحادي" من القطاع في عام 2005.

وأشار البعض إلى أن السبب الرئيسي لدعم الاستيطان يعود إلى اعتبار غزة جزءاً من "أرض إسرائيل"، وهو الموقف الأكثر شيوعاً بين المتدينين الوطنيين.

أما الأسباب الأخرى التي ذكرها المؤيدون، فقد تضمنت الرغبة في توفير حماية أفضل لسكان مناطق حدود غزة، وهو رأي شائع بين اليهود العلمانيين.

وبالنسبة للعينة الكاملة التي شملت يهودًا وعربًا إسرائيليين، أظهرت النتائج أن 58.5% من المستطلعين يعارضون إقامة مستوطنات يهودية في قطاع غزة، بينما تؤيد ذلك 36%.

فيما يخص إنشاء حكومة عسكرية في غزة، أظهرت النتائج أن 49% يعارضون الفكرة مقابل 42% يؤيدونها.

من جهة أخرى، كشف الاستطلاع تراجعًا في نسبة الإسرائيليين الذين يعتقدون أن حكومتهم تبذل جهودًا كافية لإعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، حيث انخفضت هذه النسبة من 52% في مارس إلى 43% في نوفمبر.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 55% من اليهود الإسرائيليين يعتقدون أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ستعجل من إنهاء الحرب في لبنان وغزة، بينما يعتقد 10.5% أن ذلك سيكون فقط في لبنان.

فيما يخص الأوضاع الداخلية، أظهر الاستطلاع أن 45% من الإسرائيليين اليهود يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير قادر على العمل بشكل ملائم في فترة الحرب إذا طلب منه الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

تم إجراء الاستطلاع بين 25 و28 نوفمبر الماضي، وشمل 600 إسرائيلي عشوائي، وكان هامش الخطأ في النتائج 3.58%.