32 جنديا وضابطًا قتلوا شمال غزة منذ أكتوبر الماضي

أقرّ جيش الاحتلال بتكبده خسائر باهظة، في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش إن 32 جنديا وضابطا، بما في ذلك قائد اللواء 401، قتلوا منذ بدء العملية العسكرية في جباليا وبيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

ومنذ 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2024، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا وبريا، وحصارا مطبقا على شمال قطاع غزة، وعملية عسكرية خاصة في جباليا.

واستنادا إلى آخر معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن 808 عسكريين قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لليوم الـ427 على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي، وارتكاب المجازر الدموية في قطاع غزة، واستهداف النازحين والعائلات، على وقع الصمت العالمي المطبق، والدعم الأمريكي اللامحدود.

يأتي ذلك مع تزايد التقارير التي تؤكد استخدام الاحتلال أسلحة محرمة دوليًّا، تعمل على إذابة الجثامين وتبخّرها، بخاصة في شمال القطاع، وسط مطالبات بالتحقيق.

وأشارت وزارة الصحة لارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي، إلى 44 ألفًا و580 شهيدًا و105 آلاف و739 إصابة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.