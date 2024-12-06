انفوجرافيك: كارثةٍ بيئيَّة مرتقبة ببركة الشَّيخ رضوان

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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
كارثةٍ بيئيَّة مرتقبة ببركة الشَّيخ رضوان
06 ديسمبر 2024 . الساعة: 07:59 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298962
كلمات مفتاحية
غزة
جيش الاحتلال
الحرب على غزة
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
بركة الشيخ رضوان
كارثة بيئية
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