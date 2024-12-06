أكثر من 530 أسيراً تجاوزا 20 عاماً بشكل متواصل في سجون الاحتلال

بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذين أمضوا أكثر من 20 عاماً في الأسر، (536) أسيراً، يقبعون طوال تلك المدة بشكل متواصل في سجون الاحتلال وتجاوز عمر بعضهم 70 عاماً.

ويعيش آلاف الاسرى الفلسطينيين منذ سنوات طويلة في سجون الاحتلال وظروف اعتقالهم القاسية، واستشهاد 286 أسيراً ممن عرفت هوياتهم.

وارتفعت أعداد الأسرى الفلسطينيين بشكل كبير وتضاعفت خلال 14 شهراً الأخيرة، حيث وصلت الى أكثر من10 الاف و300 أسير منهم (43) أسيراً أمضوا ما يزيد عن 25 عاماً بشكل متواصل، و(21) أسيراً أمضوا ما يزيد عن 30 عاماً فى الأسر، وهم الأسرى القدامى المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو عام 1993، منهم ستة أسري امضوا 39 عاماً بشكل متواصل.

أما الأسير “نائل البرغوثي” من رام الله فأمضى ما يزيد عن 44 عاماً ونصف العام في الأسر على فترتي اعتقال، حيث تحرر في صفقة وفاء الأحرار بعد 34 عاماً متتالية، وأعيد اعتقاله عام 2014 ولا يزال اسيراً، وأعاد الاحتلال له حكمه السابق بالسجن المؤبد، إضافة الى (10) أسري من المحررين في نفس الصفقة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى كانوا امضوا عشرات السنين داخل السجون وأعاد الاحتلال اعتقالهم منذ عشر سنوات ولا زالوا في الاسر.

وأعلن مساء الخميس، استشهاد المعتقل علاء مروان حمزة المحلاوي (42 عاماً)، وهو معتقل منذ تاريخ 21/12/2023، وبحسب عائلته فإن نجلهم لم يكن يعاني من أية أمراض مزمنة قبل اعتقاله، ويعاني فقط من مشكلة في إحدى عينيه قبل الاعتقال.

وبذلك فإن أعداد الشهداء الأسرى منذ بدء حرب الإبادة يرتفع إلى (49) شهيدا وهم فقط من تم الإعلان عن هوياتهم، من بينهم (30) شهيدا من غزة، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلن عن هوياتهم منذ عام 1967 يرتفع إلى (286) شهيدا، مع الشهيد المعتقل علاء المحلاوي، علماً أن هناك العشرات من معتقلي غزة الذين ارتقوا بعد الحرب، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، جرّاء جريمة الإخفاء القسري التي ينتهجها الاحتلال بحقّ الشهداء والمعتقلين من غزة.