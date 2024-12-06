جماهيري حماس يجول في مخيمات صور ويثمن صمود اللاجئين وتضحياتهم

قام وفد من العمل جماهيري في حركة المقاومة الإسلامية حماس، بجولة زيارات للجان والروابط الأهلية والمؤسسات وعوائل الشهداء، في مخيمات منطقة صور بعد العدوان الإسرائيلي الارهابي على لبنان ،شملت الرشيدية وبرج الشمالي والبص.

وقال رأفت مرة مسؤول العمل الجماهيري إن هذه الزيارات تأتي ضمن مشروع الدعم والإغاثة العاجل الذي أطلقه جماهيري حماس، والذي يهدف إلى تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، ومعالجة آثار العدوان الإسرائيلي الوحشي، وتقوية العلاقة بين أبناء شعبنا الفلسطيني، والوقوف بجانب اللجان والروابط في المخيمات الفلسطينية، والتي بدورها صمدت في المخيمات أثناء العدوان، وقدمت مساعدات للعائلات النازحة من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في جنوب لبنان.

وأكد مرة أن الحركة لن تألو جهداً في سبيل تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في الشتات.

من جهتهم، شكر مسؤولو اللجان والروابط حركة حماس على دورها الفاعل في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وعلى هذه اللفتة المهمة في الوقوف بجانب أبناء شعبنا الفلسطيني الذي ما زال يعاني من الأزمات التي تعصف في لبنان.