100 عمل مقاوم بالضفة الغربية في أسبوع

سجل مركز معلومات فلسطين "معطي"، أكثر من 100 عمل مقوام عسكري وشعبي في الضفة الغربية ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، خلال الأسبوع الماضي.

وأشار مركز "معطي"، في تقريره الأسبوع الصادر اليوم الجمعة، واطلعت "وكالة سند للأنباء" عليه، أنه رصد 100 عمل مقاوم خلال الفترة ما بين 29 نوفمبر/تشرين ثاني الفائت وحتى 5 ديسمبر/كانون أول الجاري، أسفرت عن 10 جرحى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وأوضح المركز الحقوقي أنه وقع 22 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب 13 عملية تفجير عبوات ناسفة.

ولفت إلى أن عمليات المقاومة تضمنت أيضا إعطاب آليتين عسكريتين لجيش الاحتلال، إضافة إلى التصدي لـ8 اعتداءات من قبل المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكر أن أعمال المقاومة شملت مواجهات شعبية بين الشبان وجنود الاحتلال، وتركزت في 50 نقطة بالضفة، وتخللها إلقاء حجارة، فيما خرجت 5 مظاهرات منددة بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة المستمرة ضد أهالي قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وتشهد مدن الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، تصعيداً غير مسبوق، إذ تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي باقتحامات لكافة المدن والبلدات يتم خلال مداهمة منازل وتخريب ممتلكات واعتقال العشرات من الفلسطينيين.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، بلغت حصيلة حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، أكثر من 11 ألف و700 حالة، بينهم 435 امرأة و765 طفلًا.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 716 شهيدا، وتزامن ذلك مع تنفيذ قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة.

ووفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، كان من بين شهداء الضفة 160 طفلا، و10 نساء، و9 مسنين، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5750 جريحا.