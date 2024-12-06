وفد قيادي من حماس يلتقي بوغدانوف في الدوحة

التقى وفد قيادي من حركة حماس، برئاسة الدكتور موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتناول اللقاء الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، واستهداف المدنيين والبنى التحتية مثل مراكز الإيواء والمستشفيات.

كما ناقش الطرفان سبل الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم، وآليات التعامل مع التطورات الإقليمية. واستعرض الوفد مجريات تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة، مشددًا على أهمية الوحدة الوطنية وتعزيز العمل الفلسطيني المشترك.

كما تطرق النقاش إلى معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى الحملة الإسرائيلية المسعورة لتهجير الفلسطينيين وتنفيذ المخططات الاستيطانية.

شدد الوفد على ضرورة انخراط المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. من جانبه، أكد السيد بوغدانوف موقف روسيا الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما شدد على أهمية الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويضع حدًا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة. وضم وفد حركة حماس إلى جانب الدكتور أبو مرزوق أعضاء المكتب السياسي الأخ زاهر جبارين والأخ سامي خاطر.