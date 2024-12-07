جنوب أفريقيا: الإبادة الجماعية بغزة وصمة عار على الإنسانية

قال رئيس دولة جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة تمثل وصمة عار على الإنسانية، داعيا إلى وقف الإبادة الجماعية المتواصلة بالقطاع لليوم الـ 428 تواليا.

وأضاف "رامافوزا" خلال كلمته أمام البرلمان الجزائري ضمن زيارته الرسمية للجزائر، أمس الجمعة، "نحن نعلم ما يعنيه أن تكون مستعمرًا ومضطهدًا، ونقف بحزم مع الفلسطينيين في نضالهم من أجل الحرية".

ودعا إلى ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين فورًا، مؤكدا أن جنوب أفريقيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بقطاع غزة.

وتابع رئيس جنوب أفريقيا "لقد اتخذنا خطوة قانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية".

وتشمل جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين "قتل الأطفال والنساء، استهداف المدارس، ومنع دخول المساعدات الإنسانية"، ما يعني أن "إسرائيل" ترتكب "حرب إبادة" و"وصمة عار" على الإنسانية، بحسب "رامافوزا".

وأشار إلى أن نيلسون مانديلا قد علّم جنوب أفريقيا أن حريتها لن تكتمل إلا عندما ينال الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة في الحرية، وتقرير المصير، مشددا على وقوف بلاده إلى جانب فلسطين حتى إنهاء الاحتلال.

وحول ما تعرضت له جنوب أفريقيا؛ إثر تقدمها لمحكمة العدل الدولية بشأن اتهام "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية بغزة، نوه "رامافوزا" إلى أن بعض الأطراف حذرتها من أن اللجوء إلى المحكمة الدولية "قد يكون غير مجدٍ".

وبالرغم من ذلك، أكد "رامافوزا" أن جنوب أفريقيا أصرت على اتخاذ هذا المسار دعمًا للشعب الفلسطيني، مضيفا "الفلسطينيون بحاجة ماسة لدعمنا في مواجهة ما يحدث في غزة".

وفي التاسع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول المنصرم 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2024، قدمت جنوب إفريقيا، مذكرة جديدة تضمن أدلة وحقائق حول الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في فلسطين.

ونوه مصدر دبلوماسي في جنوب أفريقيا إلى أنه "بمجرد تقديم المذكرة يجب على المدعى عليه (إسرائيل) تقديم مذكرة مضادة بحلول 28 يوليو/ تموز 2025".