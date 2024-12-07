الاحتلال يفرج عن 18 أسيراً من سكان شمال قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 18 أسيراً من سكان شمال قطاع غزة، كانت قد أسرتهم خلال العملية العسكرية المستمرة في جباليا وبيت لاهيا.

وأفادت مصادر محلية بوصول 18 أسيراً إلى مستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة، من بينهم مصابٌ من الاحتلال الإسرائيلي، يظهر وجود بلاتين في ساقه.

ومطلع شهر ديسمبر/ كانون أول الجاري، كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن الاحتلال لا يزال يعتقل ما يزيد على ألفي أسير من قطاع غزة ممن تم اعتقالهم خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه العسكري وتهجيره لسكان شمال قطاع غزة لليوم الـ68 توالياً، وسط حصار ونسف مبانٍ وإطلاق نار واستهدافات مكثفة.