الدفاع المدني يناشد الأمم المتحدة إدخال الوقود لاستمرار استجابته الإنسانية

طالبت المديرية العامة للدفاع المدني الأمم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال الوقود اللازم لتشغيل مركبات الدفاع المدني واستمرار استجابتها الإنسانية في قطاع غزة.

وفي بيان لها، حذرت المديرية من أن استمرار الأمم المتحدة في تجاهل احتياجات الدفاع المدني يعد انتهاكًا للمواثيق الأممية. كما حملت الاحتلال المسؤولية عن توقف الخدمات الإنسانية وزيادة معاناة المواطنين بسبب استهدافه للمنطقة الإنسانية التي يدعي أنها آمنة.

وأكدت المديرية أن خدماتها الإنسانية توقفت في 7 مراكز إطفاء من أصل 11 في شمال غزة، بسبب نقص الوقود، رغم المناشدات المتكررة للجهات الإقليمية والدولية. وأضافت أن الأمم المتحدة تواصل الامتثال لمطالب الاحتلال، مما أثر سلبًا على قدرة الدفاع المدني على الاستجابة لنداءات المواطنين، ما أسفر عن فقدان أرواح.