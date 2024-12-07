حماس: وقف الحرب والعدوان هو أساس أي اتفاق في غزة

استقبل وفد من حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس مجلس شورى الحركة ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الدوحة، حيث بحث الطرفان تطورات الحرب في غزة والأوضاع الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء، استعرض درويش الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في شمال غزة، بالإضافة إلى الأوضاع في الضفة والقدس، ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال. كما تناول نتائج اللقاءات الوطنية بين حركتي فتح وحماس في القاهرة.

وأكد درويش أن وقف الحرب والعدوان هو العنوان الرئيسي لأي اتفاق، مشدداً على استعداد حماس للتعاون مع الوسطاء بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، مع ضرورة تكثيف الدعم لأهل غزة في مواجهة مخططات الاحتلال.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني دعم بلاده المستمر لفلسطين، مشيداً بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، داعياً لتعزيز صموده في مواجهة الاحتلال.