تظاهرة حاشدة للمستوطنين في (تل أبيب) للمطالبة بصفقة تبادل أسرى عاجلة

نظمت مجموعة من المستوطنين في مدينة (تل أبيب) تظاهرة ضخمة، اليوم، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى بشكل عاجل. وطالب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات سريعة لضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وشهدت التظاهرة تجمع المئات من المستوطنين الذين حملوا لافتات تندد بتأخير المفاوضات، كما رددوا شعارات تدعو إلى تسريع الإجراءات من أجل إعادة الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين.

وتم خلال التظاهرة إغلاق بعض الشوارع الرئيسية في تل أبيب، حيث شهدت حالة من الازدحام الشديد، في وقت عبر فيه المشاركون عن قلقهم المتزايد من استمرار الأزمة، مطالبين الحكومة الإسرائيلية باتخاذ مواقف أكثر حسمًا لضمان تحرير أسرى الحرب.