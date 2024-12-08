المقاومة تستهدف آليات ومواقع الاحتلال في قطاع غزة

استهدفت أجنحة المقاومة الفلسطينية، اليوم الاحد، آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه العسكرية في محاور قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في بلاغ عبر منصة "تليغرام"، إنها استهدفت دبابة من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في حارة الدقعة قرب الفاخورة بمخيم جباليا شمال القطاع.

من جانبها، قالت كتائب المجاهدين إن مقاتليها استهدفوا مقراً للقيادة والسيطرة تابع للاحتلال الإسرائيلي في " محور "نتساريم"، برشقة صاروخية من نوع حاصب 111.

وذكرت قوات الشهيد عمر القاسم أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محور "نتساريم" بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

إلى ذلك، نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لطائرة إسرائيلية بدون طيار من نوع (EVOMAX) تمكنت من السيطرة عليها خلال إلقائها القنابل على منازل المواطنين في شمال قطاع غزة.

وصباح اليوم، أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" عصر أمس السبت، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح، في محيط الجامعة بحي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوب القطاع.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لليوم الـ 429 تواليا من معركة "طوفان الأقصى"؛ دفاعًا عن الشعب الفلسطيني وردًا على المجازر الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبوتيرة يومية، تعلن فصائل المقاومة عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء مختلفة من محاور القتال بقطاع غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على مستوطنات ومدن الاحتلال، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.