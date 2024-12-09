لازاريني: وقف النار بغزة هو الخطوة الأولى لإعادة الأطفال لمسار التعليم

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن وقف إطلاق النار في غزة سيكون الخطوة الأولى الحاسمة لإعادة الأطفال إلى مسار التعليم.

وأشار "لازاريني" في منشور على منصة "إكس" إلى أنهم يحاولون من خلال تقديم خدمات التعليم "ضمان عدم تحول أطفال غزة إلى جيل ضائع".

وأوضح أن فرق "أونروا" قدمت خلال الأشهر الأربعة الماضية، جلسات العودة إلى التعليم لآلاف الأطفال النازحين في قطاع غزة، الذين توقف تعليمهم الرسمي في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتابع:" "نحاول في أكثر الظروف يأساً، من خلال الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي وتمارين القراءة والكتابة والحساب الأساسية، أن نفعل ما بوسعنا لضمان عدم تحول هؤلاء الأطفال إلى جيل ضائع".

وفي لبنان، وأوضح مفوض الأونروا أن "التصعيد في لبنان تسبب في تعطيل بداية العام الدراسي للاجئين الفلسطينيين الصغار الذين توفر لهم الأونروا التعليم منذ عقود من الزمن".

وأكد أنه "في أعقاب وقف إطلاق النار، عمل معلمونا بلا كلل على إعادة فصولهم الدراسية إلى العمل".

وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، قرارا بحظر عمل "الأونروا" في المناطق التابعة لـ"السيادة الإسرائيلية".

وينص القانون على "منع أي نشاط للأونروا في "أراضي إسرائيل"، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، فيها

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أبلغت "إسرائيل" الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل "الأونروا"، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.