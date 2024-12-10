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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
5000 أسير مريض في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)
10 ديسمبر 2024 . الساعة: 07:49 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299067
كلمات مفتاحية
سجون الاحتلال
الحرب على غزة
الأسرى المرضى
طوفان الأقصى
أسرى الاحتلال
7 أكتوبر
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