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انفوجرافيك: 5000 أسير مريض في سجون الاحتلال (الإسرائيلي)

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سجون الاحتلال الحرب على غزة الأسرى المرضى طوفان الأقصى أسرى الاحتلال 7 أكتوبر

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